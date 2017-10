34% - ei midagi, mees magagu alasti

11% - bokserid ja T-särk

9% - pidžaamapüksid

3% - pidžaamapüksid ja T-särk

alla 1% - flanellist pidžaamapüksid ja –pluus

(VIDA PRESS)

Mokassiinid on kindel valik, kauboisaapad mitte

26% naistest leiab, et mees peaks omama – ja sageli kandma – nahast mokasiinkingi. Jalanõud on naiste jaoks mehe stiilitaju, sotsiaalse staatuse ja jõukuse indikaatoriks ja mokassiine peetakse elegantseteks jalanõudeks, mis assotsieeruvad veini joomisega rannas ja laiskade pühapäevaste voodihommikusöökidega.

Teisi jalanõuvalikuid:

15% - ülikonnakingad

14% - sporditossud

14% - teravaninalised ülikonnakingad

13% - jooksutossud

9% - nahksandaalid

8% - kummist varbavaheplätud

7% - kauboisaapad

(VIDA PRESS)

Vana kooli teksad on moes

85% naistest leiab, et mehed peaks kandma sileda värvliosaga pükse. 64% ütleb, et plisseeritud värvliosaga ehk pidulike viigipükste stiilis säärevarjud ei kõlba kuhugi. Ja 54% naistest arvab, et mees näeb kõige kuumem välja siis, kui ta kannab vintage-stiilis pleekinud teksaseid.

Veel valikuid:

34% - tumedad ja selget tooni teksad

5% - kitsad George Michaeli stiilis teksad

4% - kottis hip-hopi stiilis teksad

3% - rebitud, rokistiilis teksad

Esimene kohting: šikk vabaajastiil

56% naistest leiab, et esimesel kohtingul peaks mees kandma midagi vabaajastiilile omast, aga samas šikki. Mees peaks näitama, et ta pingutab natuke oma väljanägemise nimel (ehk kohtingukaaslane on talle oluline), aga ei näe liiga palju vaeva (mis näitaks, et ta on meeleheitel). Tõmba jalga teksad ja kena särk, lisa vabaajapintsak. Kui see on näiteks velvetist või seemisnahast, siis saab naine ettekäände sind katsuda.

Veel valikuid:

27% - casual reedeõhtustiil (khakipüksid või ülikonnapüksid, triiksärk)

7% - vabaajastiil (teksad, t-särk, kapuutsiga pusa)

6% - otse töölt (ülikond või pintsak, miinus lips)

3% - üleslöödud (ülikond, lips)

Nahk ja kašmiir

33% naistest kinnitab, et neile avaldab enim muljet mees, kes kannab kašmiiri. Lisaks fännab 63% naistest salli – mis tähendab, et kašmiirsall võiks olla päris kindla peale minek.

Veel valikuid:

27% - nahk

11% - vill

10% - seemisnahk

10% - siid

7% - koortriie

2% - velvet

(VIDA PRESS)

Naise vanematega kohtudes ...

... võiks mees kanda midagi sellist, mida kannab veidi pidulikumal reedeõhtul. Vähemalt arvab nii 48% naistest. Kanna näiteks konservatiivseid ja neutraalseid pükse, selle juurde mingit pehmemat pastelset särki (nt roosat). Ja sportlik vabaajapintsak paneb punkti.

(VIDA PRESS)

Veel valikuid:

25% - šikk casual (teksad, triiksärk, vabaajapintsak)

14% - otse töölt (ülikond või pintsak, miinus lips)

9% - üleslöödud (ülikond, lips)