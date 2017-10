Ära raiska aega katsetele klõpsida ideaalset profiilipilti – kui tahad kohtinguportaali kaudu kaaslasi leida, siis täienda parem oma profiili-infot.

Maximi teatel näitas 12 000 eHarmony profiili analüüsimine, et mõned kindlad võtmesõnad mehe profiilis tõstavad märkimisväärselt šanssi, et naisterahval sellele (ja mehele) silm peale pidama jääb.

Kirjeldus, mida naised kõige rohkem armastavad, on „heas füüsilises vormis“. Seda fraasi kasutanud mehed said 96% tõenäolisemalt naistega jutule kui teised. Ja öeldakse veel, et mehed on pinnapealsed!