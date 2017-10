Mehed ei tea vastassoost tuhkagi. Põhjus: on hulk asju, mida me tahaksime naistelt küsida, aga ei julge. Sest kardame nõmedalt kõlada ja/või kõrvakiilu saada. Redditis avati teema selliste küsimustega, mille vastust teab vaid tuul. FHM valis välja 11 kõige krapsakamat küsimust, millega maksab tüütama minna vaid väga tolerantseid naisi.

„Naised, oletame, et olete avalikus kohas ja teil tekib tahtmatult silmside mingi kutiga. Kutt on kena ja tahaks teiega rääkida. Kuidas saaks ta astuda teiega vestlusesse või küsida teie telefoninumbrit ilma et see teie jaoks jubedust tekitaks?“

„Kas suurus tegelikult loeb?“