E-poodidest kauba soetamine on muutunud üha lihtsamaks ja populaarsemaks. Nüüdisajal soetavad inimesed e-poest nii riideid kui jalatseid ning suisa kosmeetikat. Selle tulemusena laiendavad ettevõtted pidevalt oma tootevalikut ning püüavad klientidele pakkuda võimalikult häid sooduspakkumisi. Uuringud on näidanud, et naised armastavad e-poodides ostlemist väga, veetes internetis tunduvalt rohkem aega kui mehed, mistõttu pole ka kellelegi üllatuseks, et naised sooritavad e-poest oste ka tunduvalt sagedamini. Üsna populaarne on ka e-poest kosmeetika soetamine.

Naiste käekotid sisaldavad suurel hulgal erinevaid kosmeetikatooteid ning kodused kosmeetikakotid on veelgi rikkalikuma valikuga. Seetõttu püüavad paljud e-poed naistele meelejärele olla ning suurt kosmeetikatoodete valikut pakkuda. Naised on aga üsna ettevaatlikud ning ei usalda kõikide e-poodide tootevalikut, sest kosmeetikatoodete puhul on väga oluline nende säilivusaeg. Järgnevalt jagamegi mõningaid näpunäiteid, kuidas vältida kosmeetikatoodete puhul pettasaamist ning kuidas nautida kvaliteetseid tooteid.

Ära arva, et odavaim on alati parim. Kindlasti ei tasu e-poodidest enda jaoks valida kõige soodsamaid tooteid. Tõsi on, et e-poodides on hinnad tunduvalt soodsamad kui tavakaupluses, mis on ka põhjus miks enamik naisi kosmeetikatooteid just e-poodidest on hakanud soetama. Kui Sa aga leiad, et mõni Sinu lemmikbränd on e-poes kordades soodsama hinnaga, siis tasub korraks mõelda, kas tegu on ikka kvaliteetse või originaaltootega. Ei ole väga harv juhus, kus kaupmehed müüvad üsna pea säilivusaega kaotavaid tooteid.

Otsi enda jaoks kinnitust. Paljud naised soetavad professionaalseid meigitooteid väikese kahtlusega, kas tegu ikka originaaltootega. Tegelikult on kontrollimine üsna lihtne. Igal tootel on unikaalne kood – kontrolli konkreetse e-poe koodi soovitud toote originaal e-poe koodiga. Igal tootel peab antud kood lihtsasti leitav olema, kui koodi e-poes välja pole toodud, siis võiks ka antud e-poe usaldusväärsuses kahelda.

Kontrolli tingimusi. On kahjuks suur oht, et veebipoest kaupa tellides võid petta saada. Kuid selle eest on end ääretult lihtne kaitsta. Tutvu müüja ostutingimuste ja reeglitega – tee selgeks, kas kaupa on soovi korral võimalik tagastada jne. Kui ostutingimustes on selgelt märgitud, et kosmeetikatooteid ei ole võimalik e-poele tagastada, siis mõtle, kas tasub taoliselt müüjalt üldse kaupa soetada.