Tahvelarvutite populaarsus on kogu maailmas väga kiiresti kasvanud. See ei ole tingitud asjaolust, et me kõik soovime moodsa eluga kaasas käia, vaid pigem faktist, et maailmaasjadega kursis olemine on muudetud sedavõrd käepäraseks ja lihtsaks. Järgmise generatsiooni tahvelarvutid on varustatud tunduvalt mugavama puutetundliku ekraaniga kui näiteks nutitelefonid. Kuid see ei ole ainsaks põhjuseks, miks tahvelarvuti endale kindlasti soetada tasuks.

Mugavaid ja käepäraseid seadmeid on mõnus igapäevaselt kasutada ning kena ja lihtne disain on seetõttu ka tahvelarvutid sedavõrd armastusväärseteks muutnud. Tahvelarvuti suureks plussiks on kahtlemata praktilisus – seadet on äärmiselt mugav endaga pidevalt kaasas kanda, kuna see on nii väike ning nõnda kerge. Õhuke disain muudab ka seadme käes hoidmise ääretult mugavaks. Tahvelarvutit on näiteks tunduvalt mugavam kokkusaamistele või kohvikutesse kaasa võtta kui harilikku sülearvutit.

Tahvelarvuteid võrreldakse enamasti sülearvutitega. Mõlemad on piisavalt võimsad ja kompaktsed ning mugav kasutada. Tahvelarvutid on aga oma mõõtmetelt väiksemad. Tänu tehnoloogia arengule on tahvelarvutid muutunud juba pea sama võimsaks kui sülearvutidki ning neile on omistatud palju uusi lisafunktsioone. Kõik see tähendab, et tahvelarvutid on sama funktsionaalsed, kui sülearvutid, ent neid on tunduvalt kompaktsem kasutada.

Tänasel päeval leiab kauplustest väga suurel hulgal erinevate parameetritega tahvelarvuteid, üks võimsam kui teine. Ning tänu oma võimsale akule on ka tahvelarvutiga võimalik internetis surfata, samal ajal erinevaid rakendusi alla laadida ning näiteks mänge mängida nii, et aku ei tühjene pea üldse. Seetõttu sobivad uue aja tahvelarvutid ideaalselt nii töötegemiseks kui vaba aja veetmiseks. Piisavalt võimas tahvelarvuti on võimeline asendama suisa sülearvutit, mistõttu tasub tahvelarvuti soetamisele kahtlemata mõelda.