Viskisnoobid leiavad, et nemad teavad selle väärika joogi joomiseks kõige õigemat viisi. Aga kuidas see siis peaks käima – kas viskile võib lisada sortsu vett, juua seda jääga ehk „on the rocks“ või siis tohib kahele sõrmele napsule lisada vaid ... kolmanda sõrme jagu jooki? Esquire proovis üht ja ainsat puhast tõde välja selgitada sel moel, et küsis selle maa kodanikelt, kus viski tootmisel ja joomisel kõige pikemad traditsioonid – šotlastelt. Lisa vett, võib-olla jääd „Viskidinosaurused võivad öelda, et ainus asi, mida viskile tohib lisada, on veel rohkem viskit, aga selliseid reegleid tuleb murda. Viski on mõeldud nautimiseks. Vee lisamine pehmendab alkoholi ja aitab tegelikult rohkem maitseid tunda. Kui keegi selle vaidlustab, siis ütle, et kahemeetrine punase habemega Šoti mees ütles, et sa võid teha seda, mida ise tahad.“ Cameron, Edinburghi Balmorali hotelli viskispetsialist

„Me juba lisame viskile vett, nii et juurdelisamine ei tee midagi. See on hea viis, et muuta seda oma isiklikule maitsele sobivamaks. Sina ja mina võime võtta klaasi sama viskit ja juua seda samas omamoodi.“ Stewart, GlenDronach Distillery spetsialist

„Igaüks peaks nautima viskit ükskõik millisel viisil, mis meeldib. Mulle meeldib üheainsa jääkuubikuga. Vesi tõesti võib maitset esile tuua.“ Frank, Prestige’i müügijuht „Tarbijana meeldib mulle lisada vett, sest nii saan ka päriselt tunda maitset – mitte ainult kõrvetavat alkoholi.“ Kat, VisitBritaini rahvusvahelise meedia- ja suhtekorraldusjuht Lisa vett, aga mitte jääd „Püüa juua viskit puhtalt – alati esmalt maitse ja siis lisa vett. Mina ei jooks seda jääga muul juhul kui kuumas riigis puhkusel olles. Šotimaa on jää lisamiseks liiga külm.“ Jennifer, GlenDronach’i suhtekorraldaja, Spey osanik „Abiks on see, kui maitse avamiseks lisada paar tilka vett, aga ära lisa jääd. Ei-ei, see purustab maitsed.“ Sandra, GlenDronach’i laojuht