Tehnoloogia on pidevas arengus, mistõttu tuuakse meieni üha täiustatumaid nutiseadmeid ja uusi tehnoloogilisi lahendusi. See on ka põhjuseks, miks tänasel päeval juba pea igaühel taskus mõni nutiseade peitub. Uue põlvkonna mobiiltelefonidel on suurepärased funktsioonid ning neid on ääretult lihtne ja mugav kasutada.

Ajad, mil telefon oli pelgalt helistamiseks, on ammu möödas. Nutitelefonidega on võimalik pilte jäädvustada, mänge mängida, internetis surfata, muusikat kuulata, trenni teha jpm. Interneti kasutamise võimalus ongi telefonid sedavõrd võimsateks muutnud, et meil on võimalik soovi korral suhelda teisel pool maakera paikneva inimesega.

Tihti valitakse endale uus telefon ka kaamera võimsuse järgi. Võimalus kvaliteetseid pilte jäädvustada on muutnud nutitelefonid täielikult fotokaamerateks, mistõttu pole enam ammu eraldi fotokaamerat vaja endaga kaasas kanda – hea nutiseade jäädvustab tõeliselt kõrgel tasemel pilte. Nutitelefoni kaameratel on sisse ehitatud stabilisaator, autofokusseerimine ning võimalik kasutada ka kõrgeresolutsioonilist pildistamist. Paljudel nutiseadmetel on tänasel päeval suisa võimsam kaamera kui osadel digikaameratel.

Nutitelefonid on äärmiselt mugavad ja kerged, mistõttu on neid mugav kasutada ning pidevalt endaga kaasas kanda. Kindlasti tasub oma nutiseadmele soetada ka seda kaitsev korpus, mis on väga tõhus nii mustuse kui põrutuste kaitseks. Nii korpused kui teised lisaseadmed muudavad nutitelefoni kasutamise veelgi mugavamaks ning võimaldavad nautida erinevaid lisafunktsioone. Lisaks sellele on tänased nutiseadmed muudetud äärmiselt turvaliseks – neil on sõrme- ja iirisetuvastusvõimalus, varguse korral on võimalik telefoni liikumist suisa jälgida.