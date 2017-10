Pribaltika (Прибалтика) on venekeelne väljend, mis tähendab sõnasõnalises tõlkes „Balti mere äärne“. Kuid seda terminit ei ole kasutatud kunagi kõigi Läänemerega piirnevate riikide nimetamiseks. Näiteks Rootsi või Saksamaa ei ole käinud ega käi Pribaltika mõiste alla – see on reserveeritud üksnes kunagi Venemaa või Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud aladele.

Ajalooliselt hakati „Pribaltika kubermangude“ mõistet kasutama Venemaa impeeriumi osade Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa kohta 19. sajandi lõpus, kui varasemad Ostsee-kubermangud (Ostsee – Läänemeri saksa keeles) venestamispoliitka käigus ümber nimetati. Tsaaririigis kasutati Pribaltikat ka Leedu aladest ning vahel ka Soomest rääkides, kirjutas Kaitseliidu vabatahtlike portaal Propastop.

Esimese maailmasõja järel iseseisvunud Eestit, Lätit ja Leedut hakati taas Pribaltikaks kutsuma pärast Nõukogude Liidu poolt okupeerimist. „Nõukogude Pribaltika“ oli vene keeles laialdaselt kasutusel ja tähistas kunagiste iseseisvate riikide asemele loodud pseudomoodustis ehk NSVsid.