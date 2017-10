Me kõik teame mehi, kes on enesekindlad. Aga seda omadust on raske defineerida. Mõni inimene on enesekindel, teine mõjub aga hoopis ülbena ja kolmas üritab peita oma ebakindlust enesekindluse maski taha. Ehe enesekindlus on harv omadus ja enesekindlal mehel ka suurem tõenäosus olla elus – nii näiteks äris kui naissuhetes – edukas. Aga kas enesekindlust saab ka õppida? Millised kombed ja igapäevarutiin enesekindla mehe elu juurde käivad? AskMen küsis kümnelt edukalt mehelt, mis nende enesekindluse juurde käib ja sai kümme vastust – sellised ongi enesekindlad mehed.

Kui napivõitu enesekindlusega mees satub silmitsi keerulise ülesande või millegi võõraga, siis tuleb talle hirm nahka. Enesekindel mees astub väljakutsele vastu, võttes seda kui võimalust õppida ning nii ametialaselt kui isiklikult areneda.

3. Nad keskenduvad soovitule

Võib kõlada lihtsalt, aga igale mehele see nii lihtne polegi. Enesekindel mees valib oma enda raja ega raiska aega sellele, et teisi rahuldada.

4. Nad võtavad riske

Enesekindlad mehed püüdlevad oma eesmärkide poole, isegi siis, kui valitud pole just kõige turvalisem rada. Suuri unistusi ellu viies võib esineda raskusi ja paljud inimesed kahtlevad sinus.

5. Nad õpivad oma vigadest

Kõik teevad vigu. Enesekindlad mehed aga saavad aru, et vead on osa elust, nendega tuleb leppida, neist õppida ja siis edasi liikuda.

6. Nad on empaatilised

Enesekindlusel ja ülbusel on kindel vahe sees. Olgu see äris või isiklikel suhetes, oluline on iseend ülespoole upitades mitte teisi inimesi alla suruda. Õelus ja enda teistest paremaks pidamine näitab ebakindlust.

7. Nad käituvad, nagu soovitu oleks neil juba käes

Enesekindel mees teab, et ta on edukas kõiges, mida proovib saavutada, olgu sees siis ametikõrgendus või kohting unelmate naisega. See ei tähenda, et ta ei võiks sel teel koperdada. Aga pea alati ongi sellise suhtumisega lõpptulemus kindlustatud.

8. Neil on tugev eneseteadvus

Mis see enesekindlus siis muud on kui mitte iseenda tundmine ja enese aktsepteerimine.

9. Nad lepivad muutustega

Ükskõik kui enesekindel sa ka poleks, juhtub elus asju, mis sunnivad sind kurssi muutma. Enesekindlus ei suuda sugugi alati nende asjade juhtumist ära hoida ja kui muutusi ette tuleb, siis on enesekindluse tõeline näitaja oskus nendega leppida.

10. Nad hoolitsevad enda eest