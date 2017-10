Väljaandes Scientific Reports ilmunud uuringus leiti, et õlu sisaldab hordeniini-nimelist koostisosa. See avaldab mõju dopamiini D2 retseptorile ja tekitab õnnelikku enesetunnet.

Ühe Saksamaa teadlaste meeskonna sõnade kohaselt tõstab õlu tuju ning tekitab sooja ja pehmet tunnet sellepärast, et stimuleerib aju „tasukeskust“ ja vabastab kena portsu hea enesetunde hormooni dopamiini.

Illustreerimaks endale, kuidas dopamiin toimib, kujuta ette järgnevat stsenaariumi. Sinu kõigi aegade suurim lemmiktoit on juustukook ja sa saad üle kahe kuu esmakordselt võtta ampsu juustukooki. Kujutad sa ette, kui hästi kook sel hetkel maitseb? Nii hästi, et sul liiguvad sisuliselt silmad mõnust kuklasse.

Ja see ongi dopamiin. Virgatsaine, mis tekitab head enesetunnet, kui sa sööd oma lemmiktoitu või kellegi eriti ägeda inimesega esmakordselt seksid.

„Tuli mõningase üllatusena, et õlle koostisosa aktiveerib dopamiini D2 retseptori, eriti kuna me ei uurinud eraldi stimuleerivaid toiduaineid,“ sõnas Monika Pischetsrieder Erlangen-Nürnbergi Friedrich-Alexanderi ülikoolist.

D2 retseptor on ühtlasi seesama, mis ei taha meil lasta piirduda üheainsa joogiga või ühe-kahe maitsva kreemiküpsisega. Teadlased nimetavad seda „ei suuda peatuda, kuna see on liiga hea“-tunnet „hedonistlikuks näljaks“ ehk kireks süüa naudingu nimel, mitte bioloogilise vajaduse rahuldamiseks.

Tagasi uuringu juurde: leiti, et hordeniin võib õnneretseptorit aktiveerida isegi võimsamalt, kui seda teeb keha enda dopamiin.