Et kenam välja näha, saad sa teha trenni ja õigesti toituda. Aga samamoodi saad sa treenida ja õppida naljategemist, et mõjuda kohtingul lõbusamana ning kindlustada naisterahva sümpaatiat seeläbi, et ajad ta naerma. Men’s Fitness küsis nõu New Yorgi stand-up koomikult Chris Gersbeckilt.

Üks koomikule olulisi oskusi on teadmine, millal lõpetada. Ja selleks ei pea üldse palju rääkima, et naljakas olla. Mõned tippkoomikud säästavad sõnu ja on meistrid selles, kuidas lüüa saal rõkkama üheainsa lausega.

3. Ära karda olla lame

Sihilik lamedus võib olla hea ja turvaline viis ajada naine muigama, ilma et ta end solvatuna tunneks, eriti kui sa teda ja ta huumorimeelt veel väga ei tunne. Huumor ei pea tingimata olema väga unikaalne või terane. Mõnikord ongi hea sulatada jääd paari juustuse naljaga.

4. Ära mine läbi kukkuma

Kass suri? Jäid töökohast ilma? Oled depressioonis? Sellistel juhtudel ära üritagi olla naljakas. Naised ei eelda, et sa kogu aeg lõbus oled ja huumori sunnitud esitamine on läbinähtav ning võlts. Tõmba hinge. Ega kellelegi meeldigi, kui inimene on kogu aeg ja pidevalt lõbus.

5. Pane piirid paika

Huumor ja üleolek on nõmedate olukordadega toimetulemiseks suurepärane viis, aga mingid austuse piirid peavad jääma. Kui ajad midagi vussi või pillad restoranis joogi oma pükstele, siis on hea naljaga olukorrast üle saada. Aga ära üritagi nalja kiskuda, kui daam räägib sulle, et ta vanaema äsja suri. Huumor ei tohi iialgi olla julm.

6. Lihvi oma oskusi

Milleks sõbrad ja perekond siis on, kui mitte selleks, et nende peal oma koomikuoskusi testida? Proovi nende peal, kas su huumorimeel ikka on sobilik, et see naisega kohtama minnes välja tuua.

Muidugi on siinkohal oht, et naise ajad naerma küll, aga sõbrad ja pereliikmed hakkavad sind vältima.

7. Kui kõik untsu läheb, siis on normaalne mitte olla naljakas