Kasutame kreeme, losjoone, seerumeid ja võisid naha hooldamiseks, huulepulkasid, silma- ja põsevärve jumestamiseks, lisaks sellele veel küünelakke käte ja jalgade hooldamiseks ning parfüüme ja deodorante hästi lõhnamiseks. Lisaks sellele armastavad paljud vanniomanikud ka vanniõlisid, -soolasid, ja -vahte. Nende kõigi hooldusvahendite ülesanne on meid ennast hästi tundma panna. Seetõttu on enamikul naistel ka enamus üleval loetletud toodetest kindlasti kodus täiesti olemas. Kosmeetikatoodete ostmine on muudetud mõnusalt lihtsaks ning valik rikkalik. Kuidas siis enda jaoks see kõige populaarsem ning tõhusam toode valida?

Me kõik armastame hoolitsetud ja pehmeid huuli. Naiste huuled on enamasti säravas toonis ning kaunilt läikivad. Kasutame ju huulepalsameid, huulepulki ja -läikeid, -koorijaid ja palju muud. Kauni kujuga huuled muudavad meie välimuse hoobilt kütkestavamaks. Kuid kaunilt raamitud huuled nõuavad ka hästi hooldatud näonahka.

Silmade puhul on kõige populaarsemaks tooteks loomulikult kvaliteetne ripsmetušš. Sellel on harilikult pikendav, tihendav ning isegi koolutav toime, lisaks sellele muudab ripsmetušš meie silmad pilkupüüdvamaks ja tumedamaks. Kõige populaarsemad ripsmetuši toonid on must ja pruun, kuigi on naisi, kes armastavad ka värvilisemat välimust, kasutades sinist või suisa punast ripsmetušši. Kuna kosmeetiktööstus on pidevas arengus, siis on muutunud paljud meigitooted veekindlaks, olles seejuures ka allergiavabad. Paljud tänasel päeval turul olevad ripsmetušid on niivõrd tõhusad, et sisaldavad ripsmekasvu stimuleerivaid aineid. Ka kulmude eest hoolitsemine on äärmiselt au sees. Kulmude eest hoolitsemiseks kasutatakse kulmupliiatsit, -geeli, -kreemi, -puudrit jne. Silmad on siiski hinge peegliks, mistõttu tuleks nende eest ka erilist hoolt kanda.

Paljud naised ei suuda elada ilma jumestuskreemi ja puudrita. Näo jumestamiseks on palju erinevaid vahendeid alustades vahust ja lõpetades kompaktpuudriga. Puudreid kasutatakse nii enne kui pärast jumestamist, olenevalt konkreetse puudri tüübist. Puuder ja jumestuskreem peidavad ideaalselt punetused ja punnid, tumedad silmaalused ja kõik teised väikesed iluvead. Kindlasti tasub jumestuskreemi all kasutada ka kvaliteetset meigi aluskreemi, tänu millele püsib jumestus kauem veatu ja kaunina. Kirsiks tordil on loomulikult kergelt õhetavad põsed, mille saavutad veidi põsepuna palgele kandes. Ka põsepunasid on erinevat tüüpi – puudrid, kreemid ning vedelal kujul põsepunad.