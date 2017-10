Tesla teatas eile, et tootis aasta kolmandas kvartalis 260 oma uut Tesla Model 3 elektriautot ja kätte on neist tellijatele toimetatud 220, kirjutab Fortune. Number erineb tugevasti kompanii juhi Elon Muski varasemast prognoosist, et septembriks lastakse kuus välja 1600 Teslat.

Juulis säutsus Musk, et Tesla Model 3 on kõik regulatiivsed nõuded täitnud oodatust kiiremini. Musk kinnitas toona ka, et esimesed 30 klienti saavad oma tuliuue Tesla kätte 28. juulil ja pärast seda „kasvab tootmine eksponentsiaalselt, augustis peaks valmima 100 autot ja septembris üle 1500.“

Ehk: kuna kolmandas kvartalis pidi kokku valmima 1630 Teslat, siis ollakse praegu graafikust maas 84%.