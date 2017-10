Esimene VAZ-2102 baasil ehitatud nõukogude elektriauto prototüüp valmis 1975. aastal. 1976-1981 toodeti katsepartiina 47 elektriautot VAZ-2801. Demomudelitest kaugemale ei jõutudki, sest elektriauto seeriatootmine ei tundunud piisavalt otstarbekas.

On teada tõde, et Nõukogude Liidus ehitati vingeid lennukeid ja tanke, aga autodega oli asi kehvasti. Selles on terake tõtt, sest niipea kui pealtnäha korralikud prototüübid jõudsid seeriatootmisse, hakkas kõik viltu vedama. Erinevalt lennukitest ei pidanud nõukogude autod lendama ega vaenlase pihta tuld andma, seega ei panustatud neisse liiga palju.

Tarneraskuste ja kehva töökorralduse tõttu ei suutnud nõukogude autotehased tagada ühtlase kvaliteediga toodangut. Õnnega koos olid need, kes said kätte mõne ekspordiks mineva eksemplari. Oli päris tavaline, et poest ostetud auto tuli selleks, et sõita saaks, kanali kohal lahti „harutada” ja uuesti kokku panna.