Tunned, et oled trenni tehes liialt vedelikku kaotanud? Kontrolli oma autoistet: Nissani uus tehnoloogia määrab higi järgi su keha veega varustatuse taseme, vahendab Men’s Health The Drive’i. Dehüdreerununa võid olla liikluses ka endale ja teistele ohtlik.

Teadlane Paulien Routs on koostöös Droog Design’iga loonud Nissani jaoks JukeSOAK´i-nimelise prototüübi. Tegu on higitundliku tekstiiliga, mis hakkab katma Nissan Juke’i krossoveri istmeid ja rooli. Värve muutev materjal reageerib su higi koostisele, mida mõõdetakse kas su kätest või riietest erituva niiskuse abil.

Kui istmekate või rool on sinist värvi, siis on kõik korras ja võid rahus sõita – see tähendab, et et keha veevarustusega on kõik korras. Aga kui kangas on kollane, siis oled dehüdreerunud.