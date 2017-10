Meeste ja mänguasjade kohta on teada eeskätt seda, et mehed pole muud kui suured poisid, kes iialgi ei väsi mängimast. Ning sedagi, et kui mees ostab lapsele puldiga juhitava auto, siis näeb laps vähemasti esimesel päeval pulti nagu oma kõrvu.

Kickstarteri ühisrahastusplatvormil käib väga edukalt Powerup Darti kampaania. Võib arvata, et sellest mänguasjast saab meeste seas lähiajal suur hitt. Tegu on pisikese mootori, teliku ja juhikute komplektiga, mis paigaldatakse paberist lennukile. Elektrimootoriga lennukit saab Bluetoothi ühenduse kaudu mobiiltelefoni abil juhtida ja seda sealjuures osaliselt vaid telefoni soovitud suunas kallutades.

Tootjate väitel on suhteliselt mõõduka summa eest müüdav minilennuk üsnagi allakukkumiskindel ja purunematu ning sellega on võimalik teha erinevaid õhuässatrikke nagu immelmannid ja surmasõlmed. Lennuk võib teha kuni 40 km/h ja tõusta 60 m kõrgusele. Ning laetakse selle akut samamoodi nagu mobiiltelefoni.

Põhjaliku ülevaate sellest vingest mänguasjast saab SIIT.

Kuidas vidin toimib, vaata ka allolevast videost.