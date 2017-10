Trennitegijad-musklikogujad vajavad iga päev sadade grammide kaupa valku. Tuleb välja, et lisaks heale maitsele ja luid tugevdavale kaltsiumile sisaldab ohtralt valku ka selline tavapärane toiduaine nagu juust. Eriti proteiinirohked on just kõvad juustud. Men’s Fitness on koostanud ülevaate juustusportidest, mis kõige paremini sobivad jõusaalikülastaja menüüsse. Aga kindlasti ka laiskvorstidele õhtuse õlle ja telekavahtimise juurde.

1. Parmesan

See kõva, pähkline ja soolakas juust on omasugustest kõige kõvem valguallikas. Supile või pastale riivitav või eraldi snäkina manustatav parmesan sisaldab ühe untsi ehk 28 grammi kohta 10 g valku.