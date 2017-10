Tehnoloogiahiid Apple on sunnitud uurima iPhone 8 võimalikku tõsist probleemi, sest mitme telefoniomaniku nutiseadmed on laadimise ajal lõhki pragunenud. News.com.au teatel kurdeti iPhone 8 hiljutise müükijõudmise järel sageli, et kuularist kostub „staatilist raginat“, aga nüüd on antud teada probleemist, mida ilmselt ükski tarkvarauuendus korda ei tee. IPhone 8 ja 8 Plus anti välja vähem kui kaks nädalat tagasi. Esialgu on teada kaks juhtumit, kus telefon on lõhki pragunenud.

Taiwani meedia teatel pani keegi preili Wu oma viis päeva varem ostetud kuldse iPhone’i laadima ning kolm minutit hiljem hakkas selle esipaneel üles kumerduma ja korpusest eemalduma. Naise kinnitusel kasutas ta Apple’i enda laadijat ja adapterit. Lõhkiläinud telefon saadeti Apple’i spetsialistidele uurimiseks.

Teine iPhone 8 lõhenemise teade saabus Jaapanist – Twitteri kasutaja Magokoro teatel oli seadeldis juba temani jõudes katki. Ja järgmiseks päevaks oli ekraan ülejäänud telefonist sisuliselt eemaldunud. 届いたiPhone8plus、開けたら既に膨らんでた pic.twitter.com/eX3XprSzqv — まごころ (@Magokoro0511) September 24, 2017 The Next Web on kirjutanud, et kinnitamata andmetel valmistas uue iPhone’i aku sama tootja, kes valmistas ka skandaalse Samsung Galaxy Note 7 aku. Mäletatavasti pidi Samsung plahvatavate akude pärast kõik need tooted tagasi kutsuma. Esialgu ongi pakutud, et iPhone 8 esipaneeli irdumine on seotud aku pundumisega, Apple ise pole aga veel seda ametlikult kinnitanud.