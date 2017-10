Porsche 911 nimi on tuttav ka neile inimestele, kes autode vastu suuremat huvi ei tunnegi. Number 911 on kinnistunud meie ühismällu kui Porsche sünonüüm. Andekad animaatorid on 911 ajaloo mahutanud pooleteise minuti pikkusesse joonisfilmi. Kasuta kasvõi õppematerjalina – kõik olulised arengud läbi aegade on peo peal!

Numbrid, numbrid. 964, 993, 996 ... mida? Sellele, kelle jaoks Porsche 911 ajalugu on tundmatu, on need numbrid nagu prantsuse keel – pikapeale suudad hääldada, aga konteksti paigutada ei oska. 911 on Porsche ja sportauto sünonüüm, kahtlemata. Aga millal õhk-, millal vesijahutus? 6-silindriline boksermootor ja neljane turbo?

Video teeb kogu selle numbrimaagia üks-kaks selgeks ning annab juurde teadmise, milline innovatsioon millise 911 põlvkonnaga kaasnes. Ja kõik jätkub, sest Porsche on… Porsche. Legend.

