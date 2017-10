AskMeni autor küsitles tuhandet naist ja esitas neile ühe lihtsa küsimuse: mis on mehe juures kõige seksikam? Etteruttavalt olgu öeldud, et peenist ei mainitud kordagi.

Et saladuseloori mitte liiga vara kergitada, soovitame esmalt vaadata (inglisekeelset) videot, milles selle küsitluse tulemustest räägitakse.

Aga nüüd lühidalt ja konkreetselt: need tuhat küsitletud naist nimetasid mehe seksikaima osana erinevaid omadusi ja kõiki kehaosi peale riista. Tuleb välja, et peaaegu ükskõik milline mehe kehaosa võib olla mõne naise jaoks seksikas. Omadustest ja kehaosadest nimetati ära näiteks huumorimeel, käed, naeratus, silmad, rindkere, tagumik, huuled, hambad, kõht, juuksed, aju ja mõtteviis. Naised ei mõelnud vaid mehe füüsilistele osadele, vaid keskendusid vastates „kogu paketile“.

Loo autor õppis enda sõnul uuringust eeskätt seda, et iga mehe osa või omadus – nii seesmine kui väline – võib olla seksikas. Mida võiks see sinu jaoks tähendada?

Autori sõnul seda, et leia oma parim omadus ja kasuta seda ära. Näiteks kui sulle on varem naised öelnud, et sul on ilusad silmad, siis hoia uue naisega kohtingule minnes kindlasti temaga silmsidet.