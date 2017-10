„Lollus, aga meeldiv lollus,“ leidis Gambrinus kodumaist topelt-IPAt mekkides. Ja Päike Tõuseb (Lehe, Eesti), pdl 0,33 l, alc 10,0% vol. Ratebeeri liigimääratlus: „Imperial IPA“ ja hinnang pole veel välja kujunenud Tootjainfo: „Rum BA Double IPA. Meie sihitu uitamise magus valu. Meie võimetus ausalt ja vahetult suhelda, mis viib valede ja hävinguteni. Meid igavesti meelitav tühiste naudingute sireenilaul. Hoolikalt valitud naljadega vürtsitatud ekspressliin läbi käest lastud võimaluste. Kõik see on hoolikalt ja piinliku täpsusega selle õlle sisse pandud. „Ja päike tõuseb“ on Kuuba rummi vaadis küpsenud topelt-IPA - stiile siduv ja lõhkuv eskapistlik kõrvalpõige hedonistlikku maailma, näitamaks sulle, et seal pole lahendust.“

Vaata siinkohapeal läheb vana Gambrinuse peas midagi katki. Mitte selle pärast, et keegi sõna-ekslemise osas taseme uuele platoole viib - oi sellise verbaalse ekvilibrismi vastu pole midagi. Aga antud joogi kontseptsioon ... see on ju põhimõtteliselt nihkes! Vaadihoidised on selleks et kaua hoitud saada. IPAd aga ei taha kaua hoitud saada. Samas ... kui topelt-IPAt nii kaua hoida, et humalad päris ära närtsivad ja joogist saab midagi odraveini laadset - noh siis on ju jälle kõik hästi!? Või siis ikkagi mitte - sest kui näiteks viie-kümne aasta pärast keegi selle õlle kätte võtab, siis ta ju näeb, et kirjas on „topelt-IPA“!

Kollakas hõre vaht täidab kolmandiku klaasist, kuid kaob üsna kiirelt. Õlle värvus - kirkalt kuldpunane vask. Aroom. Värskelt niidetud pilliroog. Huvitav, kas suhkruroog lõhnab samamoodi? Alkohol ... ei mitte häirivalt palju, kuid täiesti olemas ... see tuleneb ilmselt rummist, aga ma tahaks seda rummi marki teada, et seda kõrvale nuusutada! Magus-vänge-mõrkjas nagu pooleks kaksatud putkevars. Vägev ja värske, kummaline kui omamoodi võluv. Raudrohi. Esmamekk. Umm ... kus on topelt-IPA ja 10% vol puhul oodatav keha? Keskmaitse. Veider. Rauarohke. Raudrohurohke. Mõrumagus. Vedel vaik. Valge valgus. Lõppmaitse. IPA ... no vist on. Raudrohutinktuur? Kindlasti. Pole kunagi teelehte närinud, kuid tundub sarnane. Pilliroosaar. Järelmekk. Ah nüüd ta siis tuleb! Kõik see, mida sa imperiaalse IPA puhul ootaks esimesest keeleotsast saati, on nüüd hoopis tagumises otsas kuhjas koos! Keha, magus, mõru, jõud ja vägi.