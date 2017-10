Olete äsja kolmandat korda kokku saanud ja naine kutsub sind enda juurde. Ta kannab keerukat rinnahoidjat, mille klamber pole mitte taga, vaid ees, lisaks on sul tõsiseid raskusi tema liibuvate teksade jalastsaamisega. Kui te lõpuks asja kallale asute, siis muretsed, et sul ei lähe piisavalt kähku kõvaks ja sa kohmitsed kondoomiga. Läheb omajagu aega, et manööverdada end vastavasse asendisse ja leida teie mõlema jaoks sobiv rütm.

See naine meeldib sulle, kirjeldab Men’s Health . Sinu arvates on ta suurepärane. Aga seks on kohutav. Mida teha?

„Kui sa lähened millelegi väga kõrgete ootustega, siis ei pruugi see toimida nii, nagu sa tahaksid,“ märgib psühholoog ja seksuaalterapeut Holly Richmond. Ja milline on tema selgitus?

„Kui paar on käinud kohtamas ja teineteisele tõsiselt meeldib, siis on midagi kaalul, kuna nad on suhtesse investeerinud. Mehe puhul võib siin tema sooritusse ja naudingusse sekkuda ärevustunne.“

Turismireis läbi kauni linna

Tegelikult ongi nii, et enamiku paaride puhul ei ole esmakordne seks sugugi mitte see kõige parem.

„Ütlen oma klientidele alati, et esimene kord uue armukesega voodis on nagu turismireis läbi ilusa linna. Kui teineteist esmakordselt alasti nähakse, siis on selles midagi unikaalselt inspireerivat. Aga selle paiga elu hakkad hindama alles siis, kui saad näha kohti, mida muidu turistidele ei näidata,“ kirjeldab seksuaalterapeut ning raamatu „Armatsemine, mis on seda väärt: kuidas pikaajalises suhtes naeruväärselt imehästi seksida“ autor Stephen Snyder

Kohad, mida turistid ei näe? Salajased punktid, mille puudutamine su partnerile meeldib ning see, kuidas talle meeldib, et neid puudutatakse. Selle õppimiseks kulub aega ja pingutusi, sest kõik kehad on erinevad: näiteks meeldib osadele naistele kliitori intensiivne stimuleerimine, teistele aga õrn puudutamine. Võtab aega, et õppida tundma oma armukese keha kaarti.

Head uudised? Kui seks pole nii hea, nagu sa ette kujutasid, siis on selle mure kordasaamiseks lihtne viis: palju rohkem seksida. Eeldades, et inimene sulle meeldib ja sa tahad teda uuesti näha, siis peaksite kindlasti proovima veel seksida.

Harjutamine teeb meistriks

„Minu arvates muutub seks üha paremaks ja paremaks mitte ainult seepärast, et inimesed õpivad teineteise kehasid tundma, vaid ka sellepärast, et kasvab nendevaheline side,“ märgib Richmond.

Kui pärast järgmisi katseid ka paremaks ei lähe, siis soovitab Snyder partnerilt uurida, missugune puudutamine talle meeldib.

Kui te seksiga jätkate ja see ikkagi ei parane, siis tuleb endalt küsida, kas see suhe on jätkamist väärt. Eriti siis, kui partner ei oled aldis suhtlema sel teemal, kuidas tema arvates asju parandada saaks, toonitab Richmond.

Kui seks on nii halb, et sa ei suuda seda kannatada või ütleb su kõhutunne, et see pole õige, siis pole sul kohustust konkreetse inimesega enam magada või temaga kohtuda. Eriti kehtib see siis, kui teine inimene on voodi isekas ja hoolitseb vaid iseenda vajaduste eest.

„Muidugi on võimalik, et nii juhtus ärevuse pärast või liigse alkoholi pärast, aga pole just hea märk, kui inimene ei ole keskendu vähemalt osaliselt ka sinu naudingule,“ nendib Richmond.

Suhtlemine on võtmesõna

Kui sa aga tahad ikkagi pühenduda sellele, et suhe tööle saada, siis lase käia ja räägi oma kirgedest. Vähehaaval. Ja seks paraneb. „Kui sa oled pühendunud suhte töölesaamisele, püsivalt teisepoolega seksid, siis muudavad seotus- ja turvatunne, avatus ja pidev suhtlemine seksi paremaks,“ leiab seksuaalterapeut Richmond.

Kõige olulisem märksõna ongi suhtlemine. See võib kõlada ilmselgena, aga on hämmastavalt palju inimesi, kes lihtsalt ei küsi oma partnerilt, kuidas neile meeldib, et neid puudutatakse. Sa ei pea lõunasöögi ajal nagu tööintervjuud tehes uurima erutavate ja mitteerutavate asjade üle. Lihtsalt küsi: kas nii on hea? Või siis: ütle, kuidas sulle meeldiks, ma tahan, et sul oleks hea. Ära karda küsida ja kui naine küsib, siis ära karda vastata. See on väga erutav, kui keegi tunnistab, et talle meeldib, kui ta nibusid kõvasti näpistatakse või teda tagant võetakse.

Ära lase ebamugaval esimesel seksil end ära kohutada. Seksuaalsusele spetsialiseerunud psühhoterapeut Amanda Luterman kinnitab, et on aidanud paljusid paare, kellevaheline seks oli alguses kehv. „Praegu imelist seksuaalelu nautivad paarid mõtlevad praegu oma esimesel korrale, vaatavad teineteisele otsa ja naeravad selle üle, kui halb see oli,“ sõnab Luterman.