Amazonis on müügil meeste vest, mille eesosal üks väga soliidne „padrunitasku“: nimelt krõpskinnisega pesad ei rohkem ega vähem kui tosina limpsipurgi jaoks.

Natuke rikutumal mehel võib muidugi tekkida mõte, et limonaadi asemel võiks vesti sisse laadida pool kohvritäit 0,33-liitriseid õllepurke.

Huvitaval kombel on „padrunipesad“ ääristatud kamuflaaž-kangaga – nagu suudaks see riie varjata, et sa kannad oma kõhul 12 purki õlut.

Omaette küsimus on ka see, et kuidas peaks need joogid soojal suvepäeval kuni viimase manustamiseni jahedad püsima.

Aga laisa mehe jaoks on see vest kahtlemata väga mugav õllemahuti. Kuidas see vallatu vest välja näeb, vaata SIIT.