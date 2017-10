On olemas valdavalt meestest koosnev kogukond, mille liikmed seksivad ja vahepeal ka abielluvad eriti realistlike silikoonist naisnukkudega. Nukkude hinnad algavad 6000 dollarist (u 5100 EUR) ja see on ilmselt ideaalne lahendus meestele, kellele ei meeldi tegelda inimlike emotsioonidega.

Maailmas elab miljardeid inimesi ja tänu internetile on erinevate ... hobidega kodanikud viimastel aegadel saanud grupeeruda ning üheskoos oma huvialadele pihta anda. FHM kogus kokku 9 kõige veidramat ja kõhedamat fetišit, mis eeskätt on esinenud meestel.

Õhupallifetiš on seksuaalne fetiš, mis seisneb ... õhupallides. Vastav kogukond on jagunenud kaheks: ühed lõhuvad ja teised kaitsevad õhupalle. Mõlemale meeldib õhupallidega seksida.

Apotemnofiilia

Selle fetiši või sundmõtte nautijatel (või selle all kannatajatel) on tugev kirg amputeerida täiesti toimivaid jäsemeid. Mäletad seda korda, kui sul tekkis seksuaalne vajadus oma jalg maha lõigata? Ei, me ka mitte.

(VIDA PRESS)

Kumminukud

Mehed riietuvad kummist ülikondadesse (mille küljes on ka rinnad ja tupp) ja maskidesse, mis on kujundatud nii, et nad näeksid välja nagu glamuursed naised.

Mähkmekutid

Subkultuur, millesse kuulujad tunnevad erutust päev läbi mähkmete kandmisest. Nad käivad koos, et arutada, milliseid mähkusid kanda ja millised imavad kõige paremini niiskust.

Rippujad

Kena seltskond inimesi, kes tunnevad erutust, kui neid riputatakse nahka löödud konksude abil üles. Seksikas.

Karvased

Lase endas pesitsev kährik vabaks ja ühine Karvastega! Kasvav subkultuur, kuhu kuuluvad inimesed armastavad seksida loomakostüümides,

Objektide seksualiseerimine

Orientatsioon, mis seisneb selles, et inimesed näevad esemeid ahvatlevana. Näiteks hooneid. Teada on üks daam, kes abiellus Eiffeli torniga ja oli varem olnud kiindunud ka Berliini müüri, vibupüssi ning aiateibasse.

Söötjad