„Lühikeste pükste tegemiseks kasutatava riide kogus pole tegelikult nii erinev pikkade pükste omast,“ sõnab Lee. Ta toob näiteks oma pikad püksid ja šortsid: pikkadele kulub 1,46 meetrit kangast, lühikestele aga 1,19 m. Oletame, et kanga meeter maksab 9 eurot. Nii tuleb kasutatud kanga hinnavaheks vaid 2,50. Ja kanga kulu erinevus pole väga suur sel põhjusel, et kõige rohkem kulub seda pükste ülaosale, mitte säärtele.

„Mõtle rõivatüki konstruktsioonile,“ selgitab Lee. „Kõik toimub ülal. Lõike ja õmblemise mõttes toimib kõige keerulisem osas ülal. Hind sõltub tööst ja tööjõukulust – töö on sama, ükskõik, kas säär on pikk või lühike.“

Vaata ise. Võta üks paar pikki pükse ja paar lühkareid ning pööra need pahupidi. Vaata, kus on õmblused ning kus on keerukamad alad nagu vöökoht, püksilukk ja taskud. Sääred aga on vaid lihtsad ja sirged õmblused.

„Sääreosa on kõige lihtsam õmmelda,“ märgib Lee.