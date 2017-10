Argo Verk tegi pika proovisõidu ühe meie aja ulmelisema autoga ehk Lexus LC noobli sportkupeega. Itaaliast läbi Šveitsi Saksamaale kulgedes oli tal aega mõtiskleda moodsate sõidukite isiksuse kahestumise üle: kuidas on õnnestunud Lexuse inseneridel luua auto, mis on ühtaegu vägevalt sportlik, samas nii noobel ja nauditav reisikaaslane?

Klassikaline esimootor + tagavedu aitasid koos muude nippidega saavutada pea ideaalse kaalujaotuse – hübriidil on see 52/48 ja ottomootoriga isendil suisa 51/49 esiosa kasuks.

Kui üleüldises plaanis on kaasaegne autodisain küllalt nurgeline ja kõikvõimalikke kante leidub pea iga uue mudeli küljes, siis LC toob mängu suisa teravnurgad. Tulede paiknemine ja kuju – seda eriti tagaosas – on eriti isikupärane ja äge.

Esmapilk LC-le veenab, et inseneridel õnnestus LF-LC disaini säilitamine pea täiuslikult. LC on masin, mis eristub massist selgelt ega jäta kahtlust oma geenidest.

Tootja saavutatud balanss mugavuse ja sportlikkuse vahel väärib ovatsioone, salongi mürasummutus võimaldab reisijatel tasasel häälel vestelda ka kiirustel üle 200 km/h (eriti hea töö on tehtud tuulevihina summutamisega – ainus heli, mis lisaks jõuallika möirgamisele kõrgetel pööretel autosse kostab, on mõningane rehvimüra) ja juht tunneb ennast värskena ka peale tunde kestnud roolikeeramist.

Kui luksuslik ja mugav see auto on, milline „loom“ on kapoti all, mida kujutab käigukast, kui jõuliselt rebib see sajani või pea 300-ni, miks teenib kiidusõnu veermik, miks on hinnalipik kuuekohaline ja mida öeldakse kokkuvõtteks, loe edasi Acceleristast.