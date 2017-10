Kui sa soovid, et su suhe oleks õnnelik, siis peaksid ilmselt pornotarbimist piirama ja selle asemel näiteks hoopis rohkem Netflixi vaatama. Aga ära muretse, kui su teinepool sul oma brauseri ajalukku piiluda ei luba – hiljutise uuringu kohaselt ei mõju porno vaatamine naistele nii halvasti kui meestele.

AskMeni teatel analüüsisid Indiana ja Hawaii ülikoolide teadlased 50 varasemat uuringut, mis hõlmasid enam kui 50 000 inimest üle maailma ja kõik uurisid, kuidas oma omavahel seotud pornovaatamine ja rahulolu suhtega. Metauuring „Pornograafia tarbimine ja rahulolu“ kajastas erinevaid uuringuid, millest osad põhinesid sellel, mida inimesed ise oma pornovaatamise kohta teatasid, ja osad sellel, kuidas katsealused vaatasid pornot laboritingimustes. See viimane on kaunis piinlik.

Leiti, et rohkem pornot võrdus õnnetuma suhtega, aga vaid meeste puhul. Sellel, kui palju naised pornot vaatasid ja kui rahul oma suhtega olid, seost ei leitud.

Lisaks rahulolule suhtega mõjutas porno metauuringu kohaselt meeste seksuaalset rahuldustunnet ning ka üleüldist õnnelikkust. Hea uudis on vaid see, et uuringu kohaselt ei mõjuta porno meeste kehapilti, mis näitab, et nad on teadlikud sellest, et porno on fantaasia.

Mõned uuringud on märkinud, et mehed kalduvad vaatama pornot üksinda ning jäävad seeläbi ilma intiimsusest, mida pakuks selle vaatamine koos partneriga.