Saatuse iroonia: pikad lennureisid annavad hoogu kliimamuutusele, mis omakorda võib lennunduses suuri muutusi põhjustada.

The Telegraphi teatel nimetavad eksperdid kliimamuutuse kindlaks tagajärjeks turbulentsi ägenemist, nii et lennureisijatel tasub selleks valmis olla. Ühtlasi seatagu valmis rahakott, sest ägedate tuultega kulub lennukompaniil rohkem kütust ja piletid kallinevad. Kliimaviperuste tõttu on sagenenud lendude viibimine ja ärajäämine. Oodata on ka pagasipiiranguid.

Kuna palava ilmaga on lennukitel raske õhku tõusta ja maanduda, võivad stardirajad pikemaks muutuda. Tormidest ja kerkivast mereveetasemest ohustatud veeäärsed lennuväljad aga võidakse üldse sulgeda.