Mingil oma eluhetkel juhtub sinuga see, et sa jääd seksides vahele. Aga mis siis saab, sõltub täielikult sinust, kirjutab Men’s Health. Valik on lihtne: kas sa lõpetad või lõpetad? Ameeriklased Bailey Puttkemery (21) ja Emily Scott (20) Wisconisini osariigist tegid oma valiku selle nädala esmaspäeval. Politseinik A. Westpfahl läks uurima hädaabinumbrile laekunud teadet selle kohta, et keegi „vahib kahtlaselt autodesse“. Korrakaitsja kuulis oigeid ning jõudis hääle järgi minnes kuldse Pontiac Grand Amini, mille tagaistmel olid täies alastuses Bailey ja Emily. Noored rahuldasid häälekalt oma metsikut kirge ja olid piisavalt lärmakad, et äratada läheduses magavaid inimesi. Politseinik tegi seda, mida võmmid sellises situatsioonis ikka teevad: käskis paarikesel lõpetada ja riidesse panna. Seejärel astus ta eemale, et noortele riietumiseks privaatsust anda.

Aga kui Westpfahl auto juurde naasis, avastas ta, et noored on ikka asja kallal. Taas käskis ta neil lõpetada. Bailey leidis, et nüüd on käes aeg oma seisukoht välja öelda.

„Ei vennas, ma üritan siin k***ida,“ teatas ta ning auto hakkas taas õõtsuma. Noormees püüdis autosse jääda ja tegevust jätkata, politseinik aga teda katkestada ning ukse kaudu välja sikutada. Lõpuks jäi seaduse jõud peale – aga autost väljakisutud nooruk noomis politseinikku, et too tema õhtu ära rikkus. „Sa oled ju mees ja peaksid aru saama, on Oktoberfesti nädal,“ teatas noormees korrakaitsjale. Ühtlasi pahandas ta, et saab tolle pärast „sinised munad“. Politseinik teatas Bailey’le, et too peaks püksid jalga panema ja sai taas vastuse, mida ilmselt kunagi ei unusta. „See on ainult riist, siin pole midagi karta,“ teatas noor armastaja. Emily kinnitas politseinikule, et seksuaalakt toimus kahepoolse nõusoleku kohaselt ja pooleli ei jäetud sellepärast, et „Bailey tahtis lõpetada“.