Meelelahutus- ja peomekana tuntud Ibiza saar, millest kirjutatud ka suur hulk poplugusid, on oma senise populaarsuse minetanud!

Tundub, et pidu Euroopa peopealinnana tuntud saarel on läbi. Briti reisibüroo Thomas Cook statistika kinnitab, et noored eelistavad märksa soodsamaid paiku, näiteks Kreeka saari, vahendab Daily Mail.

Kui Hispaaniale kuuluv saar oli 19–29aastaste seas vaieldamatu hitt kümmekond aastat tagasi, siis praegu armastavad seal patseerida peamiselt 35aastased inimesed.