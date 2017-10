Rice’i ülikoolis avastati, et kübeke asfalti võib olla lahendus, loomaks suure võimsusega liitiumakusid, mis laevad end täis 10-20 korda kiiremini kui tavalised liitium-ioonakud.

Nextbigfuture.com’i teatel arendas Rice’i keemialaborant James Tour välja anoodid, mis koosnevad asfaldist tehtud poorsest süsinikust ja mis enam kui 500 laadimistsükli järel demonstreerisid ebatavalist stabiilsust. Voolutihedus 20 milliamprit ruutsentimeetri kohta näitas, et materjal on kiire täislaadimise suhtes paljulubav.

„Nende akude võimsus on röögatu, aga sama märkimisväärne on see, et me saame laadida neid nullist täis viie minutiga, mitte ei kulu kaks tundi või enamgi nagu tavaliste akude puhul,“ märkis Tour.

Asfaltanood kombineeriti katsetatud akudes vääveldatud süsinikust katoodiga. Koormustaluvuse testi tulemuseks saadi 1322 vatti kilogrammi kohta ja aktiivenergia näitajaks 943 vatt-tundi kilo kohta.

ÕL Mehele ei oska neist numbritest midagi väga arvata, küll aga tekkis meil küsimus: kui avastus viib selleni, et tulevikus kulub asfalt nutitelefonide ja Teslade akudele, siis kas seda tänavaaukude lappimiseks ikka piisavalt alles jääb?