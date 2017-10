Pole saladus, et kvaliteetne ja mugav madrats on täisväärtusliku uneaja oluline osa, ent kindlasti ei tohiks siinjuures unustada ka kvaliteetset voodipesu. Kõige populaarsem on puuvillane voodipesu, sest puuvill on äärmiselt praktiline materjal – pehme ja mugav, säilitab oma kena välimuse pikka aega ning selles magamine ei aja magajat higistama. Kuid loomulikult ei ole puuvill Sinu ainsaks valikuks.

Siidist voodipesu neile, kes armastavad luksust

Siidine voodipesu on alati väga hinnas olnud. Siid võimaldab kehal hingata ning jahutab meid meeldivalt maha, mistõttu on see eriliselt hea valik suvisel ja soojal ajal. Siidist voodipesu on loomulikult üsna kallis ning seetõttu võiks soetada ka viskoosist voodipesu. Viskoos on looduslik kiudaine, mida toodetakse puidu tselluloosist ning see on oma omadustelt väga sarnane looduslikule siidile. Viskoosist valmistatud voodipesu on aga kordades soodsam, nõudes ka vähem hoolt. See on suurepärane valik, kui hindad luksust rahakotisõbraliku hinnaga.

Linane voodipesu on universaalne valik

Linane materjal on naturaalne ja äärmiselt vastupidav. Linane voodipesu on siiani üsna alahinnatud ja veidi isegi unustusse vajunud. Põhjuseks asjaolu, et seda riiet peetakse üsna sügelema ajavaks. Osa sellest on tõsi, kuid linane voodipesu on kuumal ajal suisa asendamatu, sest imab suurepäraselt niiskust ning aitab kehal säilitada talle omast temperatuuri. Talvel on aga linase voodipesu vahel äärmiselt soe magada.

Sünteetilised materjalid on äärmiselt kehv valik

Sünteetiline voodipesu meelitab oma madala hinna, kaunite värvide ja lihtsa hooldusega, kuid sünteetiline materjal ei võimalda nahal hingata (tekitades seetõttu sageli allergilisi reaktsioone ja sügelust). Sünteetiline materjal on oma välimuselt väga kaunis, kuid seda ei soovitata kindlasti magamiseks.

Psühholoogid usuvad, et meie une kvaliteet sõltub suuresti ka voodipesu värvist – pastelsed ja kerged toonid on rahustava mõjuga, samal ajal kui värvilised ja erksad toonid tagavad magusad unenäod.