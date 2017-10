Väikelapse jalatsid on põnni arengu seisukohalt äärmiselt olulised. Ja mitte ainult seetõttu, et emade jaoks on oluline laste kena välimus ja stiilsus, vaid et lapse tervis sõltub suuresti ka kantavatest jalatsitest. Seetõttu on äärmiselt oluline, et laps kannaks oma esimestel eluaastatel talle hästi istuvaid ja kvaliteetseid jalatseid.

Väga tihti arvavad lapsevanemad, et ortopeedilised jalatsid tuleb soetada kõikidele lastele. Seetõttu on ortopeedilised lastejalatsid Eestis ka sedavõrd populaarsed.

See ei ole aga tõsi. Valearvamus on tekkinud seetõttu, et lapsevanemad ei tea, millal laps tegelikult ortopeedilisi jalatseid vajab. Tegelikkuses kasutatakse ortopeedilisi jalatseid selleks, et laste jalad liigselt koormatud ei oleks. Tugeva ja kõrge fikseeritud kannaga ortopeedilised jalatsid mitte ainult ei hoia ära lampjalgsuse tekkimist, vaid aitavad lapsel hoida tasakaalu ning hoida teda libisemise ja kukkumise eest. Ortopeedilised jalatsid kirjutab lapsele välja tema arst, mistõttu tuleks enne nende soetamist kindlasti arstiga konsulteerida. Mitte kaugeltki kõik lapsed ei vaja pikaajaliselt ortopeedilisi jalanõusid. Need on mõeldud eelkõige lastele, kellel on raskusi tasakaalu saavutamisega. Lisaks sellele on ka olukordi, mil lapse jaoks on käimine väga keeruline ning ta väsib kiiresti, kurtes hiljem jalgade valulikkuse üle. Sellistel puhkudel läheb kindlasti taolisi spetsiaalseid jalatseid vaja. Ortopeedilised jalatsid aitavad lapsel korrektselt kõndima õppida ning tugevdavad jalgu ja lihaseid.

Seetõttu paneme veel kord südamele, et ortopeedilisi jalatseid ei tohiks soetada ilma arstiga eelnevalt konsulteerimata. Kui lapsel ei esine kõndima õppides mingeid probleeme ega valulikkust, siis tuleks iseseisvalt tasakaalu harjutada ning omal käel kõndima õppida. Juhul kui lapsel siiski ortopeedilisi jalatseid tarvis läheb, siis tasub tutvust teha e-poodide valikuga. Kindlasti tuleb aga siinkohal tähelepanu pöörata eelkõige jalatsite kvaliteedile, mitte nii väga nende hinnale. Lõppude lõpuks peavad ortopeedilised jalatsid eelkõige jalgu ravima, kaitsma ja nende eest head hoolt kandma.