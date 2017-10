Ühest mõnuainete mõju seksile lahanud uuringust selgus muuhulgas ka ilmselge vana tõde: vahepeal kalduvad mehed naisi ja naised mehi „ilusaks jooma“. Maximi väitel on nosu täistõmbamine enne seksi üks toredamaid asju, mida elul meile pakkuda. Muidugi on tore ka kaine hommikune seks või pärastlõunane püherdamine, aga mõned napsid või üks kanepipläru enne seksi on meesteajakirja kinnitusel veelgi parem. (ÕL Mehele meenutab siinkohal, et meie riigis on va marihuaana veel keelu all ja mis napsutamisse puutub, siis püüdkem seda ikka vastutustundlikult teha, onju).

Aga see Maximi sõnade kohaselt „universaalne tõde“ sai kinnitust, kui väljaandes Archives of Sexual Behavior ilmus uuring, milles leiti, et paljud inimesed naudivad väga seksi, kui selle eel on võetud mõned joogid või pruugitud „rohelist“. Sest just siis olla oma peenisega igasuguste asjade tegemine palju mõnusam, kui mees on pöördes.

Teadlased tegid süvaintervjuud 24 New Yorgi elanikuga ja uurisid, millised on nende kogemused seksieelse alkoholi ja marihuaana tarvitamisega. Enamik uuringualuseid kinnitas, et tunneb end nende mõju all märksa seksikama ja veetlevamana. Sealjuures rohkem alkoholi kui kanepi puhul. Katsealused kinnitasid, et mõlemad ained on mõjutanud seksuaalpartneri valimist. Kinsey instituudi teadlase ja uuringu juhi Justin Lehmilleri sõnul aga selgus, et „alkoholil kaldus inimeste sõnul olevat partneri valikule negatiivsem mõju“. „Kui inimesed olid purjus, siis kaldusid nad tõenäolisemalt seksima võõrastega, kellega nad muul juhul ei oleks semminud (vana „õlleprillide“ ehk eesti keeli „ilusaksjoomise“ efekt). Aga vastukaaluks: kui inimesed olid pilves, kaldusid nad pigem seksima inimestega, keda juba tundsid,“ kirjeldas uuringu juht. „Erinevus partneri valikus on tõenäoliselt põhjendatav sellega, et inimesed kalduvad alkoholi ja marihuaanat tarvitama väga erinevatel asjaoludel: alkoholi pruugitakse sagedamini baarides ja klubides, marihuaanat aga pigem kodudes ja erapidudel.“ Ühtlasi leiti ka seda, et purjuspäi harrastatud seksiga kaasnes rohkem selliseid ebameeldivaid nähtusi, nagu alkoholist puudulik erektsioon ehk napsinoku (ingl. k viskiriist) ja magamajäämine keset askeldamist.