Küsimus jälgija ehk spotteri kohta on postitatud Redditi rubriiki „Selgita, nagu oleksin viieaastane“ ja see on saanud Syl702-lt igati asjatundliku vastuse.

„Olin 2013-2016 jalaväe snaiper. Me pidime töötama kolmeste meeskondadena. Jälgija, laskja ja turvamees. Mitte kõik snaiperimeeskonnad ei ole sellised. Mul pole aimugi, kuidas käib see erioperatsioonides, aga kujutan ette, et seal on vähemalt kahesed meeskonnad.

Jälgija on meeskonnajuht ja selle vanim liige. Tema töö on laskjat juhendada. Üldjoontes nii, et suunata laskja sihtmärgi poole. Määrata vahemaa, anda kõrgusnurk, tuule suund ja kui vaja, siis liikumise suund.