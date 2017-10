Et alljärgnevat veidi mõõtkavasse panna, siis üks põgus tõdemus: vanem Volkswageni mikrobuss läheb teadaolevalt nullist saja kilomeetrini tunnis umbes 25 sekundiga ja selle tippkiirus on ca 140 km/h.

BroBible kirjutab, et Koenigsegg Agera RS on üks kiiremaid autosid, mis eales ehitatud. Selle sõsara Koenigsegg One:1 käes on hetkel kõige kiirema 0-300 km/h jõudmise maailmarekord, aga Agera RS on veelgi rohkem põrgulikult väle.

Alles läinud kuul pani Bugatti Chiron paika võimsa verstaposti, suutes 41,96 sekundiga kiirendada nullist 400 kilomeetrini tunnis ja siis kiiruse uuesti nulli pidurdada. Allolev video filmiti 1. oktoobril ja selles purustab Koenigsegg Agera RS halastamatult Bugatti hiljutise rekordi. Agera RS kiirendab neljasajani ja pidurdab nulli vaid 36,44 sekundiga ehk viis sekundit Bugattist kiiremini.

Veel mõned andmed: 400 km/h saab auto kätte umbes 27 sekundiga ja vähem kui kahe kilomeetriga, sellelt kiiruselt seismajäämiseks kulub alla 10 sekundi ja 500 meetri kogu sooritus tehakse ära 2,4 kilomeetriga.

Kuidas uus rekord sündis, saavad „bensiinipead“ imetleda allolevast videost.