Kui oled Amsterdamis asuvas Schipholi lennujaamas ning sul on järgmise lennuni aega, siis naudi sel ajal kunsti!

Mainekas Hollandi muuseum Rijkmuseum avas lennujaamas oma haru juba 2002. aastal, kuid pärast remonti on sellel korralik saal, kus saad end tunda justkui tõelises kunstimuuseumis, kirjutab Lonely Planet.

Hetkel on lennujaama muuseumis eksponeeritud kümmet maali ning erinevalt enamikest muuseumidest on see avatud ööpäev läbi!