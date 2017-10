On 1944. aasta sügistalv. Midagi on kohutavalt valesti. Maailmas. Meis endis. Ja siin, Lätimaa edelanurgas, Liepaja külje all, Karosta sõjasadamas. Reaalsus on moondunud võikaks, äraspidi pööratud, väändunud pildiks aja mõranenud kõverpeeglis.

Aga nii ei ole. Haiglana ei jõutudki hoonet kasutusele võtta. 1905. aastal haaras kogu Tsaari-Venemaad revolutsioonilaine, mis ei läinud mööda ka Karosta sõjasadamast – ühest tähtsaimast, Balti mere laevastiku kodusadamast, mille iga rajatis rõhutas impeeriumi vankumatut suursugusust ja toredust.

Nagu mujal riigis, nii suruti siingi töölisklassi ja revolutsiooniliste madruste mäss maha veel enne, kui see õigupoolest alatagi jõudis. Ülestõusnud madruseid polnud aga mujale sulgeda, kui sellesse vastvalminud, sõjaväehaiglaansamblisse kuulunud hoonesse. Sellega oli kohutav metamorfoos aset leidnud, geenid muteerunud, maja saatus määratud.

Luksuse lõpp

Suuremas pildis ei muutunud esialgu midagi. Sõjasadam näis aina kasvavat. 1906. aastal valmis ümber sadama kindlustusteliin. Selle tugevaimaks lüliks olid põhjakindlustused: otse merekaldale rajatud kuue suurekaliibrilise kahuripatareiga, punkrite ja laskepesadega betoonist vall pidi sadamat kaitsma merelt ähvardavate ohtude eest.

Piki müüri jooksis raudtee, mis pidi liinil võitlejaid varustama laskemoona, vee, toidu ja elavjõuga – suurtükiväelastega, kelle tarvis rajati kindlustusmüüri lähedale kasarmud.

Ent vaid kaks aastat pärast kindlustuste valmimist sai selgeks, et Tsaari-Venemaa moodsaim merekindlustusliin on nii strateegiliselt kui tehniliselt vananenud. Seetõttu otsustati kindlustused likvideerida. Osa kahureid veeti Leetu Kaunase kindlusesse, teised sulatati või jäeti maha. Kuid katse piinlik viga püssirohu abiga maamuna pealt kaotada ebaõnnestus. Saksamaal toodetud betoonist valatud massiivsed müürid said õhkamiskatses küll viga ja paiskusid osaliselt merre, kuid jäid ikkagi suurte kamakatena rannajoonele vedelema otsekui mälestusmärk ebaõnnestumisele.

Tsaariarmee mereväeohvitserid patseerisid aga endiselt Imperaatori pargi puude all, saatjateks maani kleitides, päikesevarjudega daamid, luuvalu ja piibust kerkivad suitsupilved. Astusid ehk õhtul läbi 1907. aastal valminud ohvitseride kasiinost. Uhkest, tsaaririigi kultuuripärandit kandvast, 500 ruutmeetril laiutavast ja 42 meetri kõrgusest hoonest, mille 30 ruumi hulgas olid ka raamatukogu koos lugemissaaliga, restoran suveterrassiga ning orkestrilava.

Eritellimusel valmistatud mööbel, marmorist trepid, kõige peenemad nõud ja kombed. See hoone oli otsekui tsaaririigi pealinna miniatuurne koopia siin Karostas. Maja eriliseks uhkuseks olid kolm maali, millest ühel on kujutatud tsaar Alexander III, teisel tsaar Nikolai II ja kolmandal mereväe ülem suurvürst Aleksei. Maalid olid nõnda suured, et need tuli Peterburist kohale tuua laevaga. Rongi peale ei oleks need mahtunud. Isegi mitte raamidest väljavõetuna.

Esimese maailmasõja puhkedes 1914. aastal aga evakueeriti ohvitseride palee esinduslik raamatukogu Moskvasse ja Peterburgi. Nagu ka lühtrid, veinikeldri sisu ja osa mööblist. See oli ühe ajajärgu lõpp.

Sõda ei muutu kunagi

Jah, sõda. Sõda ei muutu kunagi. Aga muudab paljut. Nii muutis esimese ilmasõja puhkemine olemuselt ka kogu Karosta sõjasadamale tooni andnud kullatud kuppeltornidega meremeeste kirikut, mis sõja puhkedes väärtuslikumast kraamist tühjaks tassiti.

Vene õigeusu kiriku standardite kohaselt ehitatud viie kupliga kirik, mille müürid laoti Eestis toodetud kollasest tellisest, on 54 meetrit kõrge ning mahutab 1500 inimest. Hoone tähtsust näitab seegi, et selle sissepühitsemist 1903. aastal väisas ka tsaar Nikolai II.

Vaid üks Karosta sõjasadama rajatis võistles populaarsuselt kirikuga – selleks oli maneež: katedraallik, tuhandeid inimesi mahutav, maast kõrge katuseni ulatuvate aknakaartega hoone, kus igal pühapäeval toimusid ohvitserkonna osavõtul ratsavõistlused ja etendused. Argipäeviti aga võtsid madrused seal spordis üksteiselt mõõtu. Samuti korraldati seal madrustele tähtpäevade puhul ühissöömaaegu. Näiteks Romanovite dünastia 300. aastapäeva puhul kostitati seal korraga 4000 meremeest.

Enam mitte. Romanovite dünastia valitsusaeg leiab 1917. aastal oma verise lõpu. Tsaariarmee munder on ajalukku varisenud. Ajad muutuvad, võimud vahetuvad. Nüüd on siin kanda kinnitanud sakslased, kes raevukalt peale pressiva punaarmee poolt piiramisrõngasse haaratuna on loonud Kuramaale viimase vastupanupunkti.

Nurka aetud kiskja on ohtlik. Nurka aetud inimene samamoodi. Arreteerimised ja hukkamised on igapäevased.

Nad tulid talle järele kaks nädalat enne pulmi. Lohistasid ta siia, vanglaks moondunud sõjaväehaiglasse, millest on saanud vahejaam elu ja surma vahel. Viimane peatus enne lõppjaama. Kas sind süüdistatakse kahjurluses, desertöörluses või vaenlase jaoks spioneerimises – otsus saab olla vaid üks. Kuul kuklasse. Sõda. Sõda ei muutu kunagi.

Et ei ununeks

Võib-olla on ta veel elus. Ma pidin teda nägema. Veel üks kord. See pole soov, see on sund. Südame sund. Hullus, mis kihutas mu tulema siia müüride vahele, põues pulmadeks ostetud kangema napsu pudelid. Peas plaan hajutada nende abil valvurite valvsus, näpata võtmed ja ... See plaan ei saanud õnnestuda. Aga õnnestus.

Mäletan. Kuidas värisevate kätega võtme lukuauku pistsin ja keerasin. Uks avanes. Vaatasin kambrise. Ja see vaatas mulle vastu. Tühjus. Mäletan seda tühjust. Mis täitis hinge. Mäletan. Siis tuli vaikus. Teadmine. Teadmine, et olin hiljaks jäänud. Nad olid ta ära viinud. Siinsamas, vangla lähedal on koht, kust need, keda viiakse, enam tagasi ei tule. Nad jäävad sinna, avatud haudadesse. Kaaslasi ootama. Avali silmi tühjusesse vaatama. Nad ei tunne enam valu. Aga mina tunnen. Võtmekimp pudeneb käest.

Nii nagu aeg pudeneb liivakellas. Sõda saab läbi. Üle Liepaja ja Karosta heidetakse raudne eesriie. Uut sõda oodates jätkab selle varjus oma eksistentsi sõjasadam. Ohvitseride kasiinost saab mereväelaste haigla. Maneeži kõrged aknad müüritakse kinni ning sellest saab garaaž. Seal, kus kunagi lõhnas higiste hobuste, sooja leiva ja ohvitseriprouade hõrgu parfüümi järele, on nüüd õlilaigud ja diisli lehk.

Kirikust saab aga spordisaal. Uued jumalad ei vaja kantslit. Selle asemel rajatakse pühakotta punanurk. Kõrged võlvid on kasutud, meenutavad minevikku ja moonutavad heli, sestap ehitatakse kirikule vahelagi.

Aga siin, vanglas, ei muutu midagi. Endiselt tuuakse siia vange, määrustiku vastu eksinud soldateid. Siin kannavad nad oma karistust ja parandavad meelt. Kasvavad ümber karmi distsipliini abil. Tööteraapia. Peldik ja hambahari. Puidust magamislavatsid. Läppunud õhk ja ruumipuudus. Lahja lobi. Kange sõim. Rauast tallaga saapad. Mõranenud hambad. Seintesse kraabitud appikarjed. Hinge uuristatud tühjus. Veri ja sülg. Nõnda tasalülitatakse vaim. Nõnda toimub tõrksa taltsutamine.

Õnnelikumad pääsevad korra päevas kõrge metallaiaga ümbritsetud õue, maja kõrvale, okastraatidega ümbritsetud jalutusväljakule tornis seisva vahi pilgu all jalutama. Õnnetumad suletakse ilma ühegi aknata kambrisse. Seal, pilkases pimeduses võivad nad kohtuda minuga.

Siis lähevad nõukogude sõdurid ära. Aga vangla jääb. Nüüd suletakse siia Läti sõdureid. Viimaks, 1997. aastal lähevad ka nemad. Aga mina ei lähe. Mina jään. Siis avatakse vangla uksed kõigile huvilistele. Pisikese tasu eest on võimalik teha ringkäik selles sünges hoones, mis ei lase end unustada. Osta suveniire. Et ei ununeks.

Keegi ei pääse

Räägitakse, et mõnikord avanevad siinsete kambrite uksed iseenesest, võika krigina saatel. Teinekord takerduvad mööda vanglakoridori liikujate jalad otsekui kellegi haardesse. Mõnikord võib tühjas hoones kuulda karjeid. Teinekord nähakse aga varjudes viirastuslikku, üleni valges naisterahva kummitusliku kogu.

Nii räägitakse. Aga mina tean. Ja mäletan. Mäletan ennast seismas kambri tillukesest aknast sisse pääsenud kuuvalguse kiirtes. Trelle akna ees. Need on katsudes külmad. Ja tugevad. Piisavalt. Mäletan üle valge pulmakleidi tõmmatud punase mantli vööd libisemas läbi sõrmede, kui selle trellide külge seon.