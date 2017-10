Los Angelese üheks ikooniks on alleesid ääristavad palmipuud. Peagi jääb aga inglite linn nendest ilmselt ilma.

Algupäraselt palmid Los Angeleses ei kasvanud, 1932. aasta olümpiamängude eel istutati linna 40 000 palmipuud, kirjutab Lonely Planet. 1990. aastaks oli aga linna toodud ja istutatud kokku 75 000 palmipuud.

2011. aastal hakkas Los Angelese lähistel levima palmide seenhaigus, mis hävitab aeglaselt puid. Nüüd on karta, et lähiajal saabub see ka Los Angelesse ja võtab ette sealsed ikoonilised palmid. Veelgi enam, palmipuude eluiga on 75 ja 100 aasta vahel, nii et lähiajal hakkavad puud nagunii ära kaduma.

Et palmipuud uuesti kasvama hakkaksid, läheb aga 30 kuni 50 aastat, pealegi on need kallid.

Vastava ala spetsialistid on pannud ette, et palmipuude ära kadudes võiks need asendada tavapärasemate puudega, mis nõuaksid vähem vett ja toodaksid enam hapnikku.