Oktoobri viimasel päeval on tõsistel elektriautosõpradel mõistlik seada sammud Las Vegasesse SEMA-näitusele, kus esitletakse nelikveolist supermaasturit Bollinger B1. Auto on endale broneerinud juba 10 000 huvilist ja see arv kasvab.

Maailmakuulsal Bollingeril ei näi olevat mingit seost Bollinger Motorsiga, mis on võtnud nõuks New Yorgist mõnetunnise autosõidu kaugusel panna püsti elektriautode tootmise, mis – ime küll – ei konkureeri Teslaga, vaid flirdib Wrangleri, Defenderi ja vanaema riidekapiga.

Robert Bollinger, elektrimaastureid tootva idufirma asutaja, on veendunud, et just selliseid kobakaid sõidukeid vajavad inimesed nagu tema: põlluharijad, hobusekasvatajad, metsnikud. „Mul sai oma pikapist, mis mind suurema lume ja sodiga põllule jättis, ühel päeval lihtsalt kõrini,” rääkis ta juulis The Verge’ile antud intervjuus.

Tänavu juulis Bollinger B1 elektrimaasturi lugu ametlikult alguse saigi, kui seda Manhattani Klassikute Klubis, mille liige Robert Bollinger on, valitud kamraadidele esitleti. 360 hobujõudu, kõrge, kobakas, kergelt ühe töö autost teise töö tegijaks ümber kohandatav maastur – no näidake, kes seda ei tahaks?

Paari kuuga on Bollinger B1 tellinud omale rohkem kui 10 000 inimest ning ettevõtte omanikul on silmad üllatusest suured – isegi tema ei osanud ette näha, et ameeriklaste (ja mitte ainult!) ihalus suurte koledate autode järele on nii suur.