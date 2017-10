Enamik mehi on ühel hetkel mõtisklenud, kas see on võimalik, et riist oma mõõtmetelt kokku tõmbab. Ja mitte külmast või sellest, et äsja on orgasm saadud. Ning kuigi see võib kõlada nagu midagi ulmefilmist pärinevat, on mehe kartustel omajagu tõepõhja all, vahendab Men’s Health. Ning kuigi riist ei tõmbu ajapikku sentimeeter sentimeetri järel pisemaks, võivad vanemakssaamine ning elustiil vähendada peenise võimet hoida teatud kindla tasemega erektsiooni.

Lõuna-California ülikooli uroloogi ja meeste viljatuskliiniku juhi Mary Samplaski selgituse kohaselt võib erekteerunud peenist mõõtes hakata ajapikku tunduma, et see on kokku tõmmanud. Seda tunnet on aga üsna võimatu täpse mõõtmise abil kinnitada või ümber lükata.

„Tegelikul pole olemas mingit meditsiinilist mõõteriista peenise kokkutõmbumise määramiseks,“ sõnab Samplaski. „Aga me teame, et nii suitsetamine kui vanus võivad vähendada testosterooni tootmist.“