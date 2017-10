„Et mu eksnaine oli ilmselgelt seksisõltlane. Ta kolis minuga ühte korterisse, kui olin kõrgkooli lõpetamas. Olime olnud seksisõbrad ja mõelnud, et võiksime ka paarina kokku sobida. Oma teisel päeval mu korteris roomas ta mu voodisse ja hakkas mul imema. Me seksisime ligi kaks korda päevas ja järgneva kahe aasta jooksul peaaegu iga päev. Laupäev oli meie eriline päev, siis olime päev otsa alasti, suitsetasime tonnide kaupa kanepit ja seksisime nii palju, et ei jaksanud enam liigutadagi. Jah, arvan, et selle mälestuse jätan küll enda teada.“

„Mul oli suhe naisega, kes oli minust üle 20 aasta vanem. Me tegime esinemisi veebikaamera ees, filmisime endid seksimas, postitasime netti fotosid, käisime isegi sekspoes ja esinesime kabiinis mõningate võõraste ees ja tema jalutas pärast auto juurde spermase näoga. See oli mu normidest kõrvalekalduva seksuaalelu tippaeg, aga mu praegune teinepool on liiga vanilje, et talle midagi sellist rääkidagi.“

„Et me tegime oma eksiga koos veebikaamerapornot. Mu teinepool teab, et mu eksnaine tegi raha teenimiseks kaamerapornot, aga ta ei tea, et me alustasime koos ja see oli minu mõte. Nii lõbus kui see ka poleks, muutus nii raha teenimine liiga stressirohkeks ja muidugi see imeks, kui sul tekiks esinemise ajal raskusi, teate ju küll, et internet on nii kena ja toetav.“

„Mu praegune tüdruksõber ütles mulle päris varakult, et ta ei harrasta anaalseksi. Mu eks tahtis seda päris sageli.“

„Harrastasime eksiga seksi avalikes kohtades ja palju. Rohkem, kui võiks arvatagi. 70% seksist toimus avalikes kohtades, tualettruumides, autode tagaistmetel, keset metsi. Minu jaoks on avalikus kohas seksimine saanud väga erutavaks, aga mu praegune kaaslane on veidi häbelik ja kardaks seda.“

„Et mul oli aastane suhe meesterahvaga. Naised ei taha bi-mehi. Mis siis, et 95% ajast olen ma huvitatud naistest. Jah, päris kindlasti jätan selle enda teada.“

„Et ma semmisin pornotähega.“

„Et neid naisi, kellega enne teda koos olin, oli palju-palju rohkem kui ta arvab.“

„Mu eksnaine oli ka mu BDSM käskijanna, kes paitas mu kõhtu ja pead ja ütles, et ma olen hea poiss. Ma ei usu, et mu praegune tüdruk oleks selleks valmis.“