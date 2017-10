Sportlikud jalatsid, erinevad saapad ja kontsakingad on kõige populaarsemad naiste jalanõud. Ning siin ei ole midagi juhuslikku – sportlikud jalatsid on mugavad ning neid kantakse tänapäeval nii kodusema kui pidulikuma rõivastusega, saapad on ideaalsed külmemal hooajal ning kontsad on pidulikel sündmustel suisa kohustuslikud, olles naiselikkuse sümboliks.

Tossud ei ole juba pikka aega pelgalt sportimiseks. Erinevad brändid nagu New Balance, Nike, Adidas ning teised tuntud kaubamärgid üle kogu maailma toodavad ebatavalisi, ent äärmiselt armastatud jalatseid, mida kannavad naised igapäevaselt nii kontoris, kohtumistel kui pidulikemal üritustel. Stiilsed tossud sobivad ideaalselt nii kitsaste teksade, kenade kleitide kui ka vabaaja dressidega. Lisaks sellele sobivad sportlikud jalatsid kampsunite ja sviitritega ning kenade mantlite ja jopedega. Sportlikud tossud toovad kenasti esile pahkluud, mistõttu näevad sportlikud jalatsid tänasel päeval kandja jalas väga stiilsed välja.

Sügiseti on lisaks tossudele väga populaarsed ka pahkluu- ja ülepõlvesaapad, mis muudavad kandja elegantseks ning rõivastuse veelgi stiilsemaks. Saapad on ääretult mugavad ja praktilised eelkõige vihmasel ja sombusel aastaajal muutes jalad veelgi kenamaks. Saapad sobivad ideaalselt kandmiseks paksude sukkpükste ning kenade teksadega. Igal naisel on võimalik valida endale kõige paremini istuvad saapad, kas siis lukkude või paeltega, kontsaga või ilma, lühikese või pika säärega. Lisaks sellele on osad saapad seest sooja karvaga, olles ideaalsed ka talvisel ajal käimiseks.

Kontsakingad on iga naise garderoobis suisa asendamatud. Kõrged kingad muudavad naise jala sihvakaks ja kauniks ning iga rõivastuse elegantseks ja pilkupüüdvaks. Kontsakingad sobivad ideaalselt kleitide, seelikute ning ka täiesti tavaliste teksadega. Kontsad aitavad muuta ka täiesti tavalise kontorirõivastuse hetkega stiilseks. Kindlasti tasub endale soetada mitu paari erinevat tooni kontsakingi – ühed mustad, ühed neutraalset tooni ja ühed rõõmsavärvilisemad veidi suvisema riietuse juurde. Jalanõud lisavad igale rõivastusele elegantse punkti, mistõttu võiks iga naine oma jalatsite eest võimalikult head hoolt kanda.