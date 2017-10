Me räägime palju suurte kodumasinate olulisuse kohta, ent enamik meist unustab seejuures pisemate kodumasinate tähtsuse. Väikesed kodumasinad on mõnel juhul suisa olulisemad kui näiteks arvutid või televiisorid. Millistest väikestest koduseadmetest me siinkohal räägime?

Elektriline veekeetja

Veekeetja on üks enamkasutatavaid koduseid seadmeid külmkapi kõrval. Elektrilist veekeetjat kasutame vahel isegi mitu korda päevas, samal ajal kui mikrolaineahi võib kasutuseta seista päevi või suisa nädalaid. Kõige huvitavam on siinjuures asjaolu, et enamasti ei ole me nõus väikestesse kodumasinatesse eriliselt suuri summasid investeerima. Soetame 10-eurose veekeetja ning kasutame seda rikki minemiseni. Lisaks on vähe inimesi, kes veekeetjaid regulaarselt puhastaksid. Tegelikult tuleks kõiki, ka mitteelektroonilisi kodumasinaid aeg-ajalt puhastada.

Triikraud

Triikraud on järgmine väga sagedasti kasutatav väike kodumasin, mis kutsub meis esile vastakaid tundeid. Me kõik soovime kanda puhtaid ning kenasti triigitud riideid, mistõttu on elu ilma triikrauata üsna mõeldamatu. Ka triikraudadesse investeerimine on üsna olematu, kuigi see oleks hoopis üsna kasulik, sest kvaliteetne seade võib meid teenida kuni 20 aastat.

Puhurid

Eestis on puhurid kasutusel aastaringselt ning neid võib leida paljudest kodudest. Suvisel ajal vajame neid tubade jahutamiseks, talvel aga sooja saamiseks. Lisaks sellele on puhuri läheduses mugav kuivatada riideid ja jalatseid.

Tolmuimeja

Ka tolmuimeja on väga vastuoluline seade. On ettevõtteid, kes müüvad tolmuimejaid mitme tuhande euro eest ning neidki, kelle käest on võimalik seade soetada vaid 50 euro eest. Kuid üks on kindel – korralik tolmuimeja peaks esindatud olema igas majapidamises. Ka tolmuimejaid on väga erinevaid. Näiteks sobivad veefiltriga seadmed ideaalselt allergikutele. Veefiltirga seadmed on aga veidi kallimad, nõudes suuremat investeeringut. Laia valiku tolmuimejaid leiad Eesti ühest suuremast e-poest Kaup24.ee, kust on võimalik soetada kvaliteetne seade 200-300 euro eest. Tolmuimeja võiks olla võimalikult kvaliteetne, võimas, ent ka energiasäästlik.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et kodumasinate eest tuleb regulaarselt hoolt kanda ning neid aeg-ajalt puhastada. Seda eelkõige selleks, et seade meid võimalikult kaua teeniks. Soovitame endile soetada kvaliteetsed seadmed, mille eluiga on üldjuhul pikem ning energiatõhusus tunduvalt kõrgem kui odavatel tundmatu kaubamärgiga kodumasinatel.