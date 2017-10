On jõusaalipäev, aga sul pole vahepeal olnud aega pesu pesta. Niisiis kaevad pesukorvist välja eelmisel korral kantud särgi ja nuusutad seda. Mingit ebameeldivat lehka justkui pole ... käib ju küll?

Tegelikult mitte, märgib Men’s Health. Vanade higiste riiete uuestikandmine võib olla paras õnnemäng. Kui sa just ei tahagi meelega levitada sellist ihulehka, mis on piisavalt tugev, et kõrval jooksulindil kõndiv neiu jalust lüüa.

Häda on selles, et riidetükk võib normaalne välja näha ja isegi normaalselt lõhnata – aga see ei tähenda, et nii jääbki.