Suured leiutised ja põnevad teosed sünnivad sageli tänu sellele, et leidub inimesi, kes oskavad ja suudavad raamidest väljaspool mõelda. Inglismaal Leedsis võttis Harley-Davidsoni mootorrataste müüja aluseks maailma populaarseima mopeedi ehk rolleri Vespa – ja püüdis kujutada seda erinevat tüüpi mootorratastena. Nii mõnigi purist võiks öelda, et „sobib nagu sadul sea selga“, aga ilmselt on kõik vaatajad nõus, et tegu on põneva lahendusega.

Vespa chopperit, sportmotikat, matkaratast, krossitsiklit, cafe racer’it ja futu-Vespat ning nende iseloomustusi vaata ja loe lähemalt näiteks SIIT.

Vespas Redesigned as 6 types of Motorcycles, courtesy of Jennings Harley-Davidson