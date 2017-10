Dubai on võimaluste ja rikaste inimeste linn ning põnev elu võib olla seal ka siis, kui teha sedavõrd väheglamuurset tööd nagu tooateenija. Daily Mail vahendab mõningate Dubai teenijate pööraseid lugusid.

Üks hotelli toateenindajatest meenutas, kuidas ta leidis pärast külaliste lahkumist voodi alt rohkem kui 2000 eurot sularaha.

Teine rääkis aga loo sellest, kuidas tuli terve hotellitoa vaip ära vahetada, sest külaline oli selle vastu allergiline.

Kolmandal juhtus aga, et külaline hakkas parasjagu sünnitama ning ühtäkki tuli hakata ämmaemandaks. "Ma vaatasin tube parasjagu üle, kui kuulsin kedagi nutmas. Koos teise kolleegiga sisenesime tuppa ja nägime, et naine on sünnitama hakkamas," vestis toateenija.