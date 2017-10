Magus kasemahl ei vaja enne joomist puhastamist. Kasekoorest saab teha joogianumaid ja vajadusel isegi kerge kanuulaadse veesõiduki. Paberjas kasetoht on planeedi parimaid tulealustamise vahendeid ning kasekäsn (must pässik, chaga) on väheseid looduslikke materjale, mis kasutatav taelana sädeme kinnipüüdmiseks (Eestis peetakse kasekäsna ka ravimtaimeks – toim).

Erinevate puude äratundmine ei ole mitte niisama tore oskus, on kirjutatud esimeses skautide käsiraamatus – see võib olla ka ellujäämise küsimus. Erinevad puud võivad olla metsas eksleja või seal redutaja jaoks toidu, varjualuse, sidumismaterjali ja tuletegemise allikas. Art of Manliness tutvustas väga põhjalikult kuut Põhja-Ameerikas kasvavat kasulikku puud, mis (pisikeste erinevustega) kasvavad Eestimaalgi.

Pärn

Alljärgnev jutt käib Ameerika pärnapuu ehk Ameerika lõhmuse kohta (Tilia americana). Meil kasvab harilik pärn ehk lõhmus ehk niinepuu (Tilia cordata). Wikipedia andmetel pole neil kahel suuri erinevusi: Ameerika pärn on suuremate ja karedamate lehtedega, mistõttu harilikku pärna nimetatakse Põhja-Ameerikas väikeseleheliseks pärnaks. Toim.

Pärna niin on üks paremaid looduslikke sidumismaterjali allikaid. Pehme pärnapuu on ka üks parimaid puiduliike, kui vaja lõke üles saada hõõrdumise abil ehk puupulka vibuga alusele puurides. Pärnakoore sisemist kihti saab noaga maha kraapida ja süüa.

Ameerika pärn (Tilia americana). (VIDA PRESS)

Valge mänd (Pinus strobus)

Levinud puu Põhja-Ameerikas, kasvab ka meil üsna kenasti, aga pole väga levinud. Toim.

Vaiguga saab tulealustusmaterjali kergeminisüttivaks muuta ning ka vaigurikkad oksakohad on hea põletismaterjal. Kui vaiku kuumutada ja purustatud söega segada, saab sellest loodusliku epoksiidvaigu (muuhulgas kanuumaterjal – toim). Veel saab vaigust teha küünlaid ehk kasutada seda valgustusmaterjalina või muuta vaiguga improviseeritud veeanumaid veekindlaks.

Männiokastest saab keeta teed, mis on hea C-vitamiini allikas. Valge männi koore siseosa võib olla söödav, nagu ka männikäbi seemned (meie hariliku männi ehk Pinus sylvestrise omad teadaolevalt mitte – toim).

Kui vaja on ehitada varjualust, siis saab männiokastest väga head soojustus- ja isolatsioonimaterjali, okstest aga katusematerjali.

Valge mänd (Pinus strobus). (VIDA PRESS)

Valge tamm (Quercus alba)

Eestis kasvava hariliku tamme (Quercus robur) tõrusid on näljaaegadel söödud. Urmas Kokassaar on kirjutanud, et muidu tärkliserikaste tõrude söömisel on takistuseks suur parkainete sisaldus. Tanniinhapet on püütud näiteks välja leotada või röstida. Siiski leiab Kokassaar, et „jätame nende söömise naudingu metsaelanikele“. AoM’i ellujäämisloo autor on – ilmselt johtuvalt valge tamme paremast söödavusest – optimistlikum.

Tõrusid saab (peale tanniinhappe väljaleotamist) jahvatada ja teha sellest jahu tõruleiva küpsetamiseks. Tanniinhape (mida saab tõrudest või tamme sisekoorest lisaks leotamisele ka välja keeta) on antibakteriaalne vahend. Kuuldavasti vähendab see ka kõhulahtistuse tunnuseid. Lisaks saab sellega nahka parkida.

Tõrusid saab kasutada söödana näiteks oravate ja teiste väikeloomade püüdmiseks.

Tammepuit on väga tugev ning sobilik näiteks kirvevarreks või varjualuse raamistikuks.

Valge tamm (Quercus alba). (VIDA PRESS)

Suhkruvaher (Acer saccharum)

Eestis kasvab looduslikult vaid harilik vaher (Acer platanoides), kuid Kanada rahvuspuust suhkruvahtrast see väga palju ei erine ja vaid mahl pole nii magus. Toim.

Hilistalvel ja varakevadel ehk mahla jooksmise aegu on vahtramahl hea vedelikuallikas, see ei vaja puhastamist. Ühtlasi on see suhkru- ja toitainerohke vedelik looduslik energiajook.

Suhkruvahtra helikopterilaadse tiivikuga seemned on söödavad. Neid peaks keetma ja kergelt soolaga maitsestama. Söödavad on ka noored vahtralehed.

Suhkruvaher (Acer saccharum). (VIDA PRESS)

Paju

Pajukoor sisaldab salitsiini, millel on aspiriiniga sarnane toime. Ehk see leevendab peavalu ja põletikke. Lihtsalt näri mõnd väiksemat rohelist oksaraagu ja neela kibe mahl alla.

Kevadel ja suvel on pajukoort kerge tüvelt ja okstelt maha koorida, sellest saab head sidumismaterjali.

Kuiva pajupuitu saab kasutada hõõrdumise abil tule tegemiseks – nii aluse kui puurina.