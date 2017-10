Uue iPhone 8-te müükijõudmisele järgnenud umbes kahe nädala jooksul on teada antud kuuest juhtumist viies riigis, kus tuliuue iPhone 8 Plusi akud on paisudes telefoni lõhki ajanud.

Cnet.com meenutab, et uus iPhone jõudis müügile 22. septembril. Läinud nädalal sai teatavaks, et nii Jaapanis kui Taiwanis on toimunud intsident, mille puhul iPhone 8 Plusi aku paisus ja eraldus osaliselt nutiseadme korpusest.

Peatselt teatas aga Guardian, et samasugused 8 Plusi lõhenemisjuhtumid on toimunud ka Kreekas, Kanadas ja Hiinas. Ehk: vähemalt kuus identsete tunnustega juhtumit viies erinevas riigis.

Apple’i kõneisiku teatel on ettevõte juhtumitest teadlik ja tegeleb nendega.

Arvestades, et käesolevas kvartalis toodetakse 16-18 miljonit iPhone 8 mudelit ja nii mõnigi miljon neist on juba ostjani jõudnud, siis on kuus teadaolevalt praagijuhtumit siiski väga vähe. Erinevalt kurikuulsast Samsung Galaxy Note 7-st pole ükski õunatelefon siiani ka plahvatanud.