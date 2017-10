Avalikud WiFi-võrgud on saadaval kõikjal alates kohvikutest, kaubanduskeskustest ja lõpetades lennujaamade ja hotellidega. Pea igal pool kättesaadav WiFi on muutunud meie elu palju mugavamaks, kuid avaliku võrgu kasutamine on turvarisk meie andmetele nutitelefonis ja sülearvutis. Tele2 raadiovõrgu juht Tanel Sarri annab soovitusi, millest peaks avalikus WiFi-võrgus hoiduma.

Sarri sõnul on WiFi-võrke kahte tüüpi: turvatud ja turvamata. „Turvamata võrku saab vabalt kasutada iga seadmega ja ilma paroolita. Seevastu turvatud WiFi-võrk küsib kasutajalt kas parooli, võrku registreerimist või võrgu tingimustega nõustumist,“ sõnas ta. Sarri lisas, et alati, kui on võimalus valida turvatud avalik WiFi-võrk, siis tuleks eelistada sellist võrku, mis nõuab parooli, registreerimist vms.

* Ära logi sisse oma pangakontole. Turvamata võrgus võivad häkkerid varastada sisselogimiseks vajalikud andmed.